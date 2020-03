Mercato Inter - Decisione presa su un giocatore: a fine stagione sarà addio

Borja Valero-Inter, separazione imminente: stando a quanto riferito da Tuttosport il centrocampista spagnolo dovrebbe lasciare il club targato Suning a fine stagione. Marotta cerca di rinforzare la mediana, lasciando andare anche qualche esubero che nel corso di questa stagione non avrebbe trovato un ampio minutaggio. L'identikit tracciato porterebbe all'ex Fiorentina, protagonista di un'annata a fari spenti sotto la guida di Antonio Conte. L'intento della dirigenza sarebbe quello di fare cassa nella miglior maniera possibile, cercando di monetizzare per diminuire il gap con l'antagonista per eccellenza: la Juventus.



Borja Valero quindi sarebbe il primo a lasciare Appiano Gentile: il giocatore, mai inquadrato nel 3-5-2 prediletto dal tecnico salentino, potrebbe fare ritorno in Spagna. Al momento non ci sono club estimatori, ma il campionato spagnolo sarebbe quello che stuzzicherebbe molto il centrocampista per un rilancio della sua carriera. Nonostante l'impiego in qualche occasione per via dell'emergenza in mezzo al campo, Conte avrebbe di nuovo oscurato le prestazioni del numero 20 nerazzurro.



La strategia dell'Inter è chiara: vendere per comprare, con profili poco utilizzati in questa stagione che potrebbero trasformarsi in contropartite tecniche utili per altri affari e anche per portare degli introiti fondamentali per rinforzare l'organico. Altro indizio? La scadenza di contratto del calciatore che momentaneamente sembrerebbe lontanissimo dal restare sotto i riflettori di San Siro in vista della prossima stagione. Marotta pianifica il prossima mercato, colpi importanti ma anche partenze doverose se si vuole fare il salto di qualità. Nel frattempo delineato il futuro di una pedina.