Mercato Inter - Decisione a sorpresa dei nerazzurri su un obiettivo

L'Inter frena per Matic: questa la notizia lanciata oggi dal Daily Star, che sottolinea come sia già stata presa la decisione da parte del congiunto nerazzurro sul centrocampista dello United.



La presa di posizione da parte del club targato Suning sarebbe stata assunta in seguito a un meeting tra i vertici dirigenziali, i quali avrebbero deciso di non affondare il colpo per il giocatore in scadenza a giugno.



Lo stesso vale per Arturo Vidal: il cileno è sulla lista della spesa, ma l'ultimo incontro ha decretato la bocciatura dell'ex Juve per la mediana. Due profili per il mercato sembrerebbero quindi fuori dai piani.