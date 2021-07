Mercato Inter, De Telegraaf: "È in viaggio verso l'Inter"

Mercato Inter: "È in viaggio verso l'Inter". Con queste parole, rilasciate alla trasmissione Orange Summer, il caporedattore della sezione calcio del De Telegraaf Valentijn Driessen avrebbe parlato della possibile chiusura dell'affare Denzel Dumfries (terzino destro in forza al PSV Eindovhen) che nell'ultimo Europeo si è messo in mostra segnando anche qualche rete.

Il calciatore è assistito da MIno Raiola, conosciuto ai piani alti della dirigenza nerazzurra, e sarebbe in viaggio verso Milano: "Penso di sapere dove andrà a giocare Dumfries, sì. L'Everton? Devi avere soldi per comprare qualcuno. E Raiola ovviamente è vicino all'Inter. Da quello che ho capito, Dumfries ora sarebbe in viaggio verso l'Inter con Raiola. Mentre parliamo". Queste le ultime clamorose indiscrezioni lanciate da Driessen che quindi esclude il club di Premier League dalla corsa al terzino e lancia in pole i nerazzurri.

Dopo la partenza di Hakimi, nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'ufficialità, l'Inter sembrerebbe aver individuato il sostituto ideale. Dopo il circolare di diversi nomi - Bellerin e Lazzari su tutti - ecco la novità. Si era parlato, nelle scorse settimane, di un possibile interesse, ma poi tutto sembrava passato. Ora ecco l'accelerata. Per l'esterno/terzino destro olandese - valutato sui 16 milioni di euro - potrebbero essere necessari all'incirca una ventina di milioni.

Non resta che attendere gli sviluppi possibili di una trattativa che potrebbe consegnare il prossimo calciatore che percorrerà la fascia destra del Meazza: "L'Inter ha le carte migliori per comprarlo. Hanno venduto Achraf Hakimi, quindi stanno davvero cercando un terzino destro. È un po' la stessa tipologia di giocatore. Raiola incasserà da questo trasferimento". Conclude così il caporedattore del De Telegraaf.