Mercato Inter, Dazn: Bremer dice addio al Toro? Juric svela tutto

Mercato Inter, Ivan Juric svela il futuro di Gleison Bremer.

La squadra del tecnico croato ha da poco giocato contro il Napoli, nella partita finita per 1-0 per i partenopei grazie alla rete di Fabian Ruiz ed uno dei protagonisti è stato proprio il difensore brasiliano autore di una buona partita. Ma le prestazioni di Bremer sono state ottime fin da inizio stagione e hanno mostrato a tutti di quale pasta è fatto il ragazzo che ha attratto gli occhi di tantissime grandi squadre europee, tra cui l'Inter che sta provando ad anticipare tutta la concorrenza per portarlo a Milano.

Proprio del futuro del giocatore, ha parlato Ivan Juric che è stato molto chiaro ai microfoni di Dazn, sostenendo che ci sono grandissime possibilità che il ragazzo possa davvero lasciare Torino la prossima estate ed è giusto così per le qualità che ha mostrato e per il valore dimostrato sul campo. Proprio per questo, facendo appello alla propria dirigenza, il tecnico granata ha invitato a trovare un giocatore che possa offrire prestazioni dello stesso livello e che abbia caratteristiche simili, anche se non sarà compito semplice.

Le parole di Juric sembrano testimoniare un addio che certamente si consumerà e l'Inter vuole approfittarne anche se non sarà per niente semplice. Infatti, oltre alla concorrenza, per finanziare l'arrivo del brasiliano, ci vorrà anche l'addio da parte di un difensore come Stefan de Vrij che non sta vivendo la migliore delle proprie stagioni in maglia nerazzurra e che ha il proprio contratto scadere il 30 giugno del 2023. Visto il suo arrivo a zero dalla Lazio, Marotta e Ausilio vorrebbero fare, con lui, una grossa plusvalenza sul mercato.