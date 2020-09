Mercato Inter: Darmian, Skriniar e un attaccante i nomi di questi giorni

Reparto difensivo che resta al centro del mercato dell'Inter, con la situazione legata a Skriniar che è quella principale. Lo slovacco, a meno di novità dell'ultimo minuto, giocherà titolare questa sera a Benevento, con Marotta ed Ausilio che hanno dato l'ok a Conte per l'impiego dello slovacco, che è stato provato nel terzetto difensivo con De vrij e Bastoni. Il Tottenham è sempre interssato al difensore slovacco, ma non ha ancora offerto i 50 milioni che l'Inter chiede, motivo per cui la permanenza di Skriniar all'Inter è sempre più vicina.

Anche Ranocchia, nonostante la trattativa con il Genoa fosse a buon punto, sembra destinato a rimanere in nerazzurro per non lasciare la squadra di Conte scoperta nel ruolo delicato di vice-De Vrij. Sembra essere domani il giorno giusto per lo sbarco e le visite mediche di Darmian con l'Inter seguite dalla firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri per 4 anni a 2 milioni di euro a stagione.

Il Parma, però, ha fatto una richiesta all'Inter. I ducali sono a 0 punti, con due sconfitte in due giornate, e hanno avanzato la richiesta di tenere Darmian per la delicatissima sfida di domenica contro il Verona. Un'ultima concessione prima di scrivere definitivamente la parola fine su questa storia.

L'ottimo asse che si è instaurato tra Inter e Parma può portare il club di Via della Liberzione di chiudere anche per Gervinho, ma per questa trattativa serve la partenza di Pinamonti.