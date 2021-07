Mercato Inter: Damsgaard via dalla Samp? Ecco la cifra chiesta

Il grande Europeo giocato da parte dell'esterno danese Mikkel Damsgaard, di proprietà della Sampdoria, ha fatto sì che tante squadra europee di prima fascia, tra cui l'Inter, abbiano abbiano messo gli occhi su di lui, con la società blucerchiata che attende di fare le prossime mosse per capire quale possa essere il reale futuro del classe 2000.

Secondo quanto riportato da parte di Sampnews24, infatti, la dirigenza della squadra genovese vorrebbe proporre due opzioni: o una cessione per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro, oppure, se questa offerta non dovesse arrivare, un rinnovo di contratto con adeguamento del contratto e permanenza per almeno un altra stagione alla Samp.

Le pretendenti sono avvisate, così come lo è il giocatore. Il club di Ferrero, intanto, si frega le mani per la possibilità di mettere a segno l'ennesima grande plusvalenza a bilancio, dopo aver acquistato la stellina danese per soli 8 milioni di euro.