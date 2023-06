Mercato Inter, dall’Inghilterra la voce che fa tremare: due big su Dimarco

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/06/2023

Mercato Inter, dall’Inghilterra rimbalza la voce sul futuro di Dimarco. In questi giorni, dopo il bel cammino europeo della squadra nerazzurra, tante sono le voci di mercato che vorrebbero le big europee e non solo mettere gli occhi sui gioielli nerazzurri. Tra i giocatori che più di tutti si sono messi in mostra con la maglia nerazzurra, di sicuro c’è Federico Dimarco.

L’esterno è stato votato dalla UEFA come il miglior terzino sinistro della Champions League e anche con la maglia azzurra, nella partita di Nations League contro l’Olanda, ha messo il proprio zampino segnando il gol che ha aperto le marcature.

Proprio per questo, in queste ore, arrivano voci che fanno tremare i nerazzurri su interessamenti di due big europee pronte a presentare un’offerta. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico, Indipendent, il Manchester United ed il Real Madrid avrebbero chiesto informazioni per lui in vista di una possibile trattativa.

I Red Devils, nello specifico, lo vorrebbero per sostituire Shaw, il quale verrebbe dirottato a centrocampo. Insomma, sono giorni di assalti e, si spera, di resistenza per i gioielli nerazzurri. I tifosi si augurano di non dover vedere altri e dolorosi sacrifici.