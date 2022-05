Mercato Inter, dalla Turchia: il Galatasaray piomba su un nerazzurro

Mercato Inter, a fine stagione sono previsti alcuni addii a centrocampo: arrivano indiscrezioni dalla Turchia.

Sul piede di partenza ci sarebbero Arturo Vidal (nel mirino del Flamengo) e soprattutto Matias Vecino. L’uruguaiano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non rinnoverà con i nerazzurri. Il suo agente sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione e avrebbe avviato i contatti con alcuni club. Secondo quanto riportato dai turchi di Sporx, il futuro dell’ex Fiorentina potrebbe essere con la maglia del Galatasaray che fiuta il colpo a parametro zero. Il club di Instambul sta vivendo una stagione deludente, è attualmente al tredicesimo posto in campionato, e sembrerebbe intenzionato a fare una vera e propria rivoluzione nel mercato estivo.

Sulle tracce di Matias Vecino ci sarebbero anche alcuni club italiani che avrebbero fatto soltanto sondaggi ma il Galatasaray, assicura il quotidiano turco, sarebbe al momento quello che avrebbe mostrato più interesse. Il centrocampista è reduce da alcune stagioni in cui, sia per problemi fisici che scelte tecniche, ha trovato pochissimo spazio e sarebbe alla ricerca di un club per riscattarsi e che gli permetta di giocare con continuità. Il futuro dell’ex viola non è ancora deciso, si attendono novità entro le prossime settimane.