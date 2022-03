Mercato Inter, dalla Spagna sicuri: pronta una mega offerta per Barella

Mercato Inter, sirene spagnole per Nicolò Barella.

Secondo quanto riportato da El Nacional, il Real Madrid sarebbe al lavoro per abbassare l’età media del centrocampo e avrebbe messo nel mirino per la prossima finestra di mercato il numero 23 nerazzurro. Quello di Barella, infatti, sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Carlo Ancelotti per rinforzare la mediana del suo Real Madrid che lo considererebbe l’erede ideale di Toni Kroos. Il 32enne tedesco è in scadenza di contratto nel 2023 e potrebbe essere sacrificato la prossima estate per poi reinvestire il denaro ricavato sull’interista. La dirigenza dei blancos, svela il quotidiano catalano, sarebbe pronta ad accontentare le richieste del tecnico emiliano e mettere sul piatto una cifra di ben 80 milioni di euro per convincere i nerazzurri a cederlo.

L’Inter lo ha blindato lo scorso ottobre facendogli firmare il rinnovo contrattuale per 5 anni a cifre da top player e lo riterrebbe un elemento inamovibile ma se il Real Madrid dovesse davvero presentare un’offerta del genere sarebbe complicato per i nerazzurri rifiutarla e lo lascerebbe partire. Nel frattempo Beppe Marotta potrebbe piazzare il colpo a zero Paulo Dybala per la prossima stagione. Stando a quanto riportano dall'Argentina nei prossimi giorni dovrebbe andare in scena un incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra (clicca qui per leggere l'articolo).