Mercato Inter, dalla Spagna sicuri: offerta per James Rodriguez

Secondo quanto riportato dagli spagnoli di El Chiringuito, l’Inter avrebbe messo nel mirino James Rodriguez del Real Madrid. Il colombiano, rientrato la scorsa estate dal prestito al Bayern Monaco, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e non rientrerebbe più nei piani di Zinedine Zidane. Dopo l'acquisto di Hakimi, i nerazzurri potrebbero piazzare un nuovo colpo dal club campione di Spagna.

I blancos avrebbero intenzione di cederlo durante la prossima finestra di mercato e sarebbero pronti a lasciarlo partire per almeno 32 milioni di euro. Il suo agente, Jorge Mendes, è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Sulle tracce del colombiano, oltre all’Inter, ci sarebbero anche Milan, Manchester United e Benfica.

Stando a quanto rivela l'emittente televisiva spagnola, le squadre interessate sarebbero in contatto con la dirigenza del Real Madrid e avrebbero già presentato delle offerte. Il giocatore avrebbe già rifiutato il Benfica per via del suo passato con la maglia del Porto e sarebbe disposto ad accettare un eventuale trasferimento in Italia o Inghilterra.