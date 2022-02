Mercato Inter, dalla Spagna rilanciano il retroscena su Brozovic

Mercato Inter, dalla Spagna danno la resa sull'acquisto di Brozovic.

Il centrocampista nerazzurro, che attualmente è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, come confermato dallo stesso amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è molto vicino alla firma del proprio rinnovo fino al 2026 e tra qualche giorno potrebbe esserci il definitivo annuncio ufficiale. Una soluzione che fa felice i dirigenti, i compagni di squadra e i tifosi, ma tempo fa sul giocatore c'erano stati alcuni abboccamenti con alcuni grandi club d'Europa che avrebbero voluto approfittare della situazione.

Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo, Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe voluto intavolare una trattativa con l'entourage del giocatore per acquistarlo a parametro zero nel corso della prossima estate. Un'opzione mai presa realmente in considerazione da parte del giocatore, anche se la società blaugrana ha continuato ad insistere, senza però, ottenere alcunchè. Infatti, come riportato dalla testata, il presidente Laporta si sarebbe arreso all'impossibilità di arrivare al giocatore e ha deciso di spostare le proprie mire altrove.

Brozovic sarà ancora il perno della squadra nerazzurra anche in futuro ed è pronto a battagliare con i propri compagni di squadra per arrivare al ventesimo scudetto che vorrebbe dire seconda stella. Ma il cammino è tortuoso e difficile, soprattutto visto l'unico punto nelle ultime tre gare e l'ultima partita persa contro il Sassuolo per 2-0 a San Siro, in cui il centrocampista croato era assente per aver scontato la propria squalifica dopo essere entrato in diffida. Adesso bisogna riprendere la corsa e ottenere la vittoria contro il Genoa.