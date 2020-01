Mercato Inter - Dalla Spagna persiste l'interesse di un club per l'attaccante

Lautaro Martinez continua ad essere nei radar blaugrana: il centravanti argentino allenato da Conte piace molto a Bartomeu che starebbe cercando un vice-Suarez per la prossima stagione.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano iberico "AS" il Barcellona starebbe sempre monitorando la situazione. Non solo: sempre stando a quanto riferito dalla Spagna il Barcellona terrebbe sempre d'occhio Neymar del Psg.



Il brasiliano non vedrebbe di malocchio un ritorno in Catalogna, anche se le percentuali di Lautaro sarebbero sempre alte in vista del mercato di giugno. Inter avvisata.