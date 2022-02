Mercato Inter, dalla Spagna: "L'attaccante può arrivare a prezzo di saldo"

Mercato Inter, Memphis Depay nel mirino dei nerazzurri per giugno.

L'attaccante del Barcellona sembra non essere entrato, a livello tecnico-tattico, nelle grazie del tecnico blaugrana Xavi e, dopo un grande inzio con Ronald Koeman, non riesce a trovare più spazio soprattutto dopo gli acquisti di Ferran Torres e di Adama Traorè. Pertanto, in vista della prossima estate, l'attaccante olandese sta iniziando a guardarsi intorno per vedere se ci potrà essere una soluzione che possa soddisfarlo e che possa farlo essere ancora una volta protagonista.

Ecco che, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo Sport, tra le squadra interessate ci sarebbe l'Inter che, in vista della prossima stagione, soprattutto se dovessero partire Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, dovrebbe acquistare ben due attaccanti. La strada che porta a Depay potrebbe essere percorsa soprattutto considerato che il giocatore potrebbe lasciare i catalani a prezzo di saldo, visto che, a sua volta, la società del presidente Laporta lo ha acquistato a parametro zero.

Ma per la squadra nerazzurra non manca la concorrenza, soprattutto dall'Italia, dal momento che la Juventus e il Milan sono sulle tracce del giocatore per rinforzare il reparto avanzato. Suggestioni ed ipotesi in vista del prossimo mercato, ma l'Inter, con Beppe Marotta e Piero Ausilio, è molto attenta a cosa fare e a come rinforzare la rosa, in un anno in cui, probabilmente, si potrà spendere in misura maggiore rispetto a quanto fatto nella scorsa sessione di calciomercato, in cui alle cessioni di Lukaku ed Hakimi non sono corrisposti altrettanti investimenti corposi se non quello che ha portato a Joaquin Correa.