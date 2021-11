Mercato Inter, dalla Spagna insistono su Jovic: la cifra chiesta dal Real

Mercato Inter: la società nerazzurra insiste per arrivare a Luka Jovic.

Questo è quanto arriva dalla Spagna e, nello specifico, da parte del sito todofichajes.com che analizza il momento dell'attaccante serbo ed il suo futuro al Real Madrid. Infatti, in vista del prossimo mercato estivo, la società del presidente Florentino Perez, è molto forte nella volontà di portare nella capitale spagnola l'attaccante del Paris Saint Germain, Kylian Mbappè, che arriverebbe a parametro zero. Per questo, i già ridottissimi spazi in campo per Jovic verrebbero ad essere chiusi in maniera ulteriore e questo spingerebbe lo stesso Real Madrid a valutare varie opzioni per la cessione.

Come detto nei giorni scorsi - leggi qui la notizia completa - l'Inter sarebbe molto interessata per l'attaccante ex Eintracht Francoforte, dal momento che nel mercato di gennaio potrebbe salutare Alexis Sanchez, alle prese con l'ennesimo infortunio con la sua nazionale e seguito da vicino sia da parte dell'Atletico Madrid sia da parte del Barcellona - leggi qui le ultime novità sul cileno. Proprio per questo i nerazzurri vorrebbero portare una quarta punta di livello, come Luka Jovic, da affiancare ad Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Ma per i nerazzurri, l'ostacolo, potrebbe arrivare dalla valutazione che fa la squadra spagnola del proprio giocatore.

Infatti, dalla 'Casa blanca', l'intenzione è quella di chiedere una cifra di 35 milioni di euro che, dal canto suo, l'Inter non è minimamente intenzionata a proporre. Per la dirigenza nerazzurra, infatti, l'unico modo per arrivare all'attaccante serbo sarebbe quello di offrire al massimo un prestito con diritto di riscatto, ma a cifre decisamente più contenuto rispetto a quelle chiese dal Real Madrid. Vedremo se questa trattativa decollerà in maniera definitiva oppure no, ma di sicuro, anche dalla Spagna, il nome di Jovic resta sempre in auge per la società nerazzurra in vista di gennaio.