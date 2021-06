Mercato Inter, dalla Spagna: il dopo Hakimi può arrivare dal Real Madrid

Prosegue la ricerca nerazzurro dell’eventuale sostituto di Achraf Hakimi. Il marocchino, infatti, sembrerebbe destinato a lasciare i nerazzurri per ragioni di bilancio. Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero monitorando con attenzione diversi profili ma come riportato dalla radio spagnola Onda Cero potrebbero pescare in casa Real Madrid.

I nerazzurri, infatti, starebbero valutando l’acquisto di Alvaro Odriozola, terzino destro in uscita dalle merengues. Lo spagnolo, reduce da alcune stagioni in cui ha trovato pochissimo spazio, non rientrerebbe nei piani di Carlo Ancelotti che avrebbe dato il via libera alla cessione.

Stando a quanto riferisce l’emittente radiofonica il futuro del classe 1995 potrebbe essere in Italia, sulle sue tracce non ci sarebbe solo l’Inter ma anche il Milan. Il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata dei due club milanesi.