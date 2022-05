Mercato Inter, dalla Spagna: clamoroso interessamento per un attaccante

Mercato Inter, i nerazzurri sono interessati ad acquistare Luis Suarez.

Il pistolero, in questa stagione, non ha avuto l'impiego che ci si attendeva con la maglia dell'Atletico Madrid e anche il rapporto burrascoso con il tecnico colchonero, Diego Pablo Simeone, ha fatto sì che la società decidesse di non rinnovare il contratto dell'ex attaccante del Barcellona, lasciandolo andare via a parametro zero. Ed ecco che l'occasione Suarez farebbe gola a tantissime società europee che, senza spendere un euro, potrebbero ritrovarsi un campione con una grande esperienza e con tanti gol in canna.

Secondo quanto riportato dal sito Fichajes.net, infatti, l'Inter si sarebbe interessata a Luis Suarez per la prossima stagione, dal momento che l'attacco nerazzurro potrebbe subire grandi cambiamenti in vista della prossima stagione con un Dzeko che, sotto porta, non ha convinto del tutto, con Correa che va a corrente alterna e Sanchez che dirà addio a Milano dopo tre stagioni. Ecco che il nome del Pistolero potrebbe essere quello buono per trovare qualche gol in più.

Ma su di lui, ci sono gli occhi di tante squadre come il Siviglia, l'Aston Villa, ma anche l'Inter Miami. Vedremo quale sarà la prossima destinazione di Suarez, di sicuro un giocatore della sua qualità, farebbe molto comodo all'Inter, anche se bisognerebbe vedere davvero chi andrà via in attacca e chi realmente potrebbe fargli posto, dal momento che è difficile pensare ad un addio di Correa e Dzeko appena arrivati. Non resta che aspettare l'estate, con Suarez che si guarderà intorno, per poi prendere la decisione migliore.