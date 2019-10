Mercato Inter, dalla Germania sicuri: Conte vuole il campione del Bayern

La notizia era stata resa nota durante l'arco della settimana scorsa, ma quest'oggi in Germania è tornata prepotente: l'Inter non avrebbe affatto intenzione di mollare Thomas Muller.

L'ex campione del mondo, che al Bayern Monaco non sta riuscendo a trovare spazio, potrebbe essere il rinforzo ideale per l'attacco di Antonio Conte. A favorire la partenza del tedesco già a gennaio, sarebbe stato l'arrivo in questa estate di Philippe Coutinho.

L'operato del brasiliano infatti, che gode di maggior minutaggio, potrebbe spingere sia il Bayern Monaco sia il giocatore stesso ad intavolare una trattativa concreta con l'Inter. A riguardo, proprio questa mattina i quotidiani Kicker e Bild hanno confermato come i nerazzurri stiano accelerando per avere Muller già nella prossima sessione di mercato.