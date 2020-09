Mercato Inter, dalla Francia: Brozovic e Nainggolan nel mirino del PSG

Dopo l’acquisto di Arturo Vidal, i nerazzurri avrebbero intenzione di sfoltire il centrocampo e cedere alcuni giocatori che non sarebbero fondamentali negli schemi di Antonio Conte. Sulla lista dei partenti, oltre all’infortunato Matias Vecino, ci sarebbero anche Marcelo Brozovic e Radja Nainggolan.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, sia il belga che il croato sarebbero finiti nel mirino del Paris Saint-Germain. Il club transalpino sarebbe alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e Leonardo potrebbe ancora una volta pescare in casa Inter. Al momento non sarebbe ancora stata presentata nessuna offerta, molto probabile che qualcosa accada entro la fine della finestra di mercato. Le due società sono in ottimi rapporti e potrebbero trovare una soluzione che accontenti entrambe.

L’Inter sarebbe disposta a far partire Marcelo Brozovic per almeno 40 milioni di euro, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Monaco. Radja Nainggolan, invece, è valutato circa 15 milioni e sarebbe vicinissimo al ritorno al Cagliari.