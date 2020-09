Mercato Inter, dalla Croazia: " Monaco sulle tracce di Brozovic, offerti 38 milioni"

Marcelo Brozovic è in uscita dall'Inter, e questo ormai lo si è capito da tempo. Non rientra più nei piani tattici di Antonio Conte. Una dimostrazione lo sono state le tre esclusioni dall'inizio della partita nelle tre amichevoli giocate contro Lugano, Carrarese e Pisa.

Dopo una stagione in cui sembrava imprescindibile per Conte, come lo era stato per Spalletti, Brozo ha calato sensibilmente il suo rendimento nella seconda parte della scorsa stagione, specie nel post lockdown. Ora Conte, con il recupero di Sensi e l'arrivo di Vidal, ha dato il via libera per la cessione del centrocampista della Croazia. Per ora, però, offerte vere sul tavolo dei dirigenti dell'Inter non ne sono arrivate, soltanto sondaggi da club di Premier e Bayern. Forse, però, qualcosa si sta finalmente muovendo.

Dalla Croazia giungono voci di un sempre più vivo interesse del Monaco, cosa che era già stata registrata in Italia qualche settimana fa, ma che il tecnico dei monegaschi, il croato Kovac, ha respinto dicendo che Brozovic era fuori budget per il suo club.In queste ultime ore sull'account Twitter CroatianFootballaNews, solitamente molto ben informato sulle notizie riguardanti i calciatori croati, che il Monaco sia pronto ad offrire 38 milioni per avere Brozovic.

Una notizia che, se confermata, vorrebbe dire molto per il mercato nerazzurro. L'Inter libererebbe un posto in un centrocampo affollatissimo, incassando soldi freschi che le consentirebbero di investire sul mercato per acquistare quei calciatori che secondo il tecnico e la società completerebbero definitivamente la rosa.

Qui riportiamo il tweet di CroatianFootballNews.