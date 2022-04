Mercato Inter, dall'Inghilterra un retroscena sul rapporto Lukaku-Tuchel

Mercato Inter, Romelu Lukaku rompe definitivamente con il Chelsea.

L'attaccante belga, la scorsa estate, dopo aver vinto uno scudetto con la maglia nerazzurra, ha deciso di concludere la sua esperienza a Milano e di ritornare nel club che lo ha lanciato al grande calcio, ovvero il Chelsea. La sua avventura a Londra, però, non sta dando i frutti sperati ed, anzi, il giocatore sembra quasi essere un peso per la squadra e, soprattutto, per il suo allenatore Thomas Tuchel che lo tiene fuori quasi sempre dall'undici titolare. Per questo, il giocatore, ha voglia di lasciare i blues e di cambiare aria, con l'opzione Inter in cima alle sue preferenze.

Secondo quanto riportato dal portale inglese Football Insider, ci sarebbe un retroscena nel rapporto tra Big Rom ed il suo allenatore che risale allo scorso gennaio, con un litigio che, di fatto, ha rotto ogni indugio sulle possibilità del belga di poter essere ancora protagonista con la squadra inglese. Non una buona notizia per il giocatore che, infatti, come anticipato sopra, è rimasto fuori spesso e volentieri e quando è stato impiegato non ha inciso come siamo stati abituati a vedere nel campionato italiano.

L'Inter, ovviamente, resta alla finestra e nel caso in cui ci sarà la possibilità di arrivare a lui proverà a riportarlo a Milano, ma tutto ciò deve avvenire secondo alcune condizioni, ovvero che il giocatore si liberi in prestito, visto che le casse interiste non permettono di poter effettuare grossi investimenti in estate, e tutto deve avvenire solo al risolversi della questione societaria del Chelsea, visto che, fino a questo momento, non può essere fatta nessuna operazione nè in entrata, nè in uscita e nè in termini di rinnovi di contratto.