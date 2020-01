Mercato Inter - Dall'Inghilterra si fa insistente il pressing per Lautaro

Il Manchester United sembrerebbe essere disposto a cedere Pogba per arrivare a Lautaro: questa l'indiscrezione lanciata dal "Mirror" che sottolinea anche come il centrocampista francese abbia espresso il desiderio di tornare a lavorare con Conte.



Solskjaer avrebbe chiesto rinforzi in attacco, e il pressing per "El Toro" si fa sempre più insistente. L'operazione però sarebbe stata programmata per giugno quando si dovrebbero conoscere le vere intenzioni dell'attaccante.



L'Inter ha ribadito più volte di non volersi privare di Lautaro, ma dall'Inghilterra potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso che vedrebbe uno switch di top player tra nerazzurri e Red Devils.