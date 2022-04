Mercato Inter, dall’Inghilterra: fissato il prezzo di Lautaro. Due club su di lui

Mercato Inter, continuano le voci sul futuro di Lautaro Martinez.

Il suo rendimento altalenante non starebbe soddisfando a pieno le aspettative della dirigenza e la sua posizione sarebbe finita in discussione. Lautaro sta infatti vivendo un 2022 abbastanza complicato dal punto di vista realizzativo. Finora ha realizzato soltanto 4 reti: 3 in campionato (tutte contro la Salernitana) e una contro il Liverpool ad Anfield nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In questo rush finale di stagione il Toro argentino è chiamato a riscattarsi e provare a tornare su alti livelli.

Secondo quanto riportato dalla BBC per l'ex Racing potrebbe andare in scena la prossima estate un vero e proprio derby di merca tra due club londinesi. Su di lui, oltre all'Atletico Madrid, ci sarebbero infatti l’Arsenal che lo avrebbe individuato come l’erede ideale di Aubameyang e il Tottenham di Antonio Conte. I due club sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta importante per convincere i nerazzurri a cederlo. L’Inter, precisa l’emittente britannica, sembrerebbe intenzionata a trattenerlo dopo il recente rinnovo contrattuale e anche lo stesso giocatore non avrebbe dato segnali di addio ma non è da escludere che nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta superiore agli 80 milioni di euro le cose potrebbero cambiare.