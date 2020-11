Mercato Inter, dall’Inghilterra: Eriksen potrebbe tornare al Tottenham

Sempre più incerto il futuro di Christian Eriksen. Il danese, acquistato dall’Inter lo scorso gennaio, sta trovando diverse difficoltà di adattamento al modulo di Antonio Conte e non sta riuscendo a trovare spazio. In questo avvio di stagione ha collezionato soltanto 301 minuti di gioco in 7 presenze complessive tra campionato e Champions League.

L’ex Tottenham non sarebbe affatto soddisfatto del suo impiego e se dovesse continuare a non giocare con continuità potrebbe lasciare l’Inter già durante la finestra di mercato invernale. I nerazzurri non lo considererebbero affatto incedibile e di fronte ad un’offerta adeguata sarebbero pronti a farlo a partire.

Secondo il Daily Express, il futuro del centrocampista danese potrebbe essere ancora in Premier League. Stando a quanto riporta il tabloid britannico il Tottenham starebbe pensando ad un suo clamoroso ritorno dopo un solo anno dalla sua cessione. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero anche altre squadre, che starebbero monitorando con attenzione la situazione.