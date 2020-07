Mercato Inter, dall'Inghilterra: Emerson Palmieri può restare al Chelsea

Arrivano brutte notizie per l’Inter per quanto riguarda Emerson Palmieri. L’italo brasiliano sarebbe il nome in cima alla lista di Antonio Conte per la fascia sinistra della prossima stagione e Beppe Marotta sarebbe da qualche settimana al lavoro per acquistarlo. L'ex Roma ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, ma il Chelsea per cederlo vorrebbe prima acquistare il suo sostituto.

Il principale obiettivo di mercato di Frankie Lampard sarebbe Ben Chilwell del Leicester, ma la richiesta di 90 milioni di euro per il classe '96 potrebbe far sfumare definitivamente la trattativa. Secondo quanto riportato da Goal.Uk, le foxies avrebbero rifiutato la prima offerta blues e non avrebbero nessuna intenzione di concedere sconti. Il classe '96 si è reso protagonista di un'ottima stagione e sarebbe ritenuto il incedibile.

Il Chelsea, intanto, starebbe seguendo anche Nicolas Tagliafico dell’Ajax, Marc Cucurella del Getafe e soprattutto Alex Telles del Porto; ma Lampard vorrebbe solo il terzino inglese e starebbe spingendo con la dirigenza per accontentare la sua richiesta. Se i blues non dovessero riuscire a chiudere per Chillwell, potrebbero decidere di bloccare le cessioni sia di Marcos Alonso che di Emerson Palmieri; complicando così i piani nerazzurri.