Mercato Inter, dall'Inghilterra: "Dele Alli via in prestito, c'è anche l'Inter"

Situazione intricata quella che ha descritto il Daily Mail in casa Tottenham. Con il probabile ritorno di Gareth Bale agli Spurs, le cose potrebbero cambiare in termini di equilibrio all'interno della rosa gestita da Josè Mourinho.

Chi rischierebbe il posto, secondo il tabloid britannico, è il centrocampista inglese Dele Alli. Il 24enne non sta attraversando, tra infortuni e prestazioni non certo abbaglianti, un gran periodo di forma, perdendo anche il posto da titolare in nazionale.

Sempre secondo il Daily Mail, gli Spurs hanno provato ad inserirlo nella trattativa Bale con il Real Madrid, ricevendo un secco no dai Blancos. Alli ha comunque estimatori da tutta Europa. Secondo il tabloid tra questi ci sono soprattutto Psg ed Inter, con Antonio Conte che apprezzerebbe particolarmente il centrocampista inglese.

Qualche anno fa il costo del suo cartellino era cosa per pochi, con il Tottenham che chiedeva 100 milioni, ora però le cose sono cambiate. Gli Spurs sono disposti anche a cederlo in prestito, soluzione gradita con un un'unica eccezione: non ad un altro club della Premier. Inter e Psg sarebbero le soluzioni ideali.