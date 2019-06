Mercato Inter, dall'Arsenal all'Inter: a centrocampo colpo a sorpresa

Granit Xhaka all'Inter? In Svizzera riportano la notizia che il centrocampista elvetico sarebbe vicino al passaggio in nerazzurro. Su rsi.ch si legge l'articolo in questione.

Marcello Ierace, inviato in Portogallo di Rsi, dove la Svizzera è impegnata nella Final Fuor di Nations League, ha riportato questa notizia. Il capitano della nazionale elvetica potrebbe essere il nuovo elemento nello scacchiere di Antonio Conte.

L'Inter vuole rinforzare il centrocampo, con qualità e quantità. Xhaka abbina entrambi gli elementi. Lo stesso giocatore, come riportato nell'articolo, a questa notizia, non ha nè commentato, nè smentito.