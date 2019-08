Mercato Inter: Dalbert tiene tutti con il fiato sospeso

Anche la telenovela di Dalbert dovrebbe chiudersi nelle prossime ore, almeno questo è l'auspicio di tutto lo staff di mercato nerazzurro. Il brasiliano voluto da Walter Sabatini, reduce da due stagioni che definire grigie è un eufemismo, dovrebbe far conoscere il suo parere sul trasferimento a Firenze in tempi ormai strettissimi.

In cambio del laterale dalla Viola arriverebbe Biraghi, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e per questo utilissimo anche in sede di composizione della lista Uefa per la prossima Champions.

Dalbert in un primo momento aveva rifiutato il trasferimento in Toscana, preferendo 'ipotesi di un ritorno al Nizza. Dopo che ciò si è rivelato impossibile, le cose sembrano prendere una piega diversa e molti beninformati danno l'operazione in via di chiusura già per domani.

Dal responso che darà il terzino carioca, dipendono anche altre scelte che coinvolgono altri giocatori, primo tra tutti Federico Di Marco che, in caso di arrivo di Biraghi, potrebbe lasciare l'Inter per un'operazione in prestito