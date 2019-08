Mercato Inter - Dalbert pronto a lasciare l'Inter, si attende la fumata bianca

Dalbert potrebbe lasciare l'Inter a pochi giorni dal termine del mercato. Il terzino brasiliano che non ha convinto nella sua avventura in nerazzurro, potrebbe fare ritorno al Nizza, nella squadra dove si è messo in mostra maggiormente.

Il giornalista Nicolò Schira parla di un'operazione in prestito con diritto di riscatto per il laterale nerazzurro.

"Ci siamo per il ritorno di Dalbert al Nice. Operazione in prestito con diritto di riscatto. Via libera dell’Inter. Nei prossimi giorni attesa la fumata bianca".