Mercato Inter, dal ritorno di Lukaku a Digne e Scamacca: le ultime

Mercato Inter: il calciomercato è pronto a partire.

Sarà un mese caldo quello cominciato oggi, tra idee di rinforzo e necessità di rispettare i bilanci. Gazzetta.it, nel primo giorno del nuovo anno, fa il punto sulle trattative di casa nerazzurra. Dalle cessioni ai nuovi acquisti, non mancano le operazioni al vaglio della società. La priorità è un esterno sinistro. L'intenzione è dunque quella di individuare già a gennaio un vice-Perisic, considerando invece Dimarco ormai un'alternativa per la linea difensiva a tre. Formula? Solo in prestito, specifica la fonte. E il nome forte è quello di Digne, su cui però c'è anche il Chelsea.

Tre gli uomini in uscita per il sito del quotidiano milanese: Vecino, Sensi e Kolarov sono i profili papabili sul fronte cessioni.

Un chiarimento vien fatto su Lukaku. Le sue parole hanno fatto evidentemente scalpore (qui le dichiarazioni sorprendenti del centravanti). Ma il belga non dovrebbe tornare all'Inter. Il suo ritorno, che avrebbe del clamoroso, è scartato.

Altri due, infine, i filoni da seguire. La questione del vice-Brozovic, con Villar sempre opzione interessante, e i nomi caldi per l'estate, con Scamacca del Sassuolo sempre tra i desideri del club nerazzurro (qui il piano di Marotta per battere la concorrenza della Juventus).