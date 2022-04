Mercato Inter, dal Portogallo: "Nerazzurri su un talento mondiale"

Mercato Inter, i nerazzurri seguono da vicino Darwin Nunez.

Questa è l'indiscrezione rilanciato dal quotidiano portoghese A Bola. L'attaccante di proprietà del Benfica, ha stupito tutti questa stagione dimostrando di essere un elemento forte con caratteristiche e qualità tecniche veramente importanti, tanto da attirare tantissimi occhi di tantissime squadre europee, soprattutto per quanto riguarda la Premier League. Tra queste squadra, come anticipato, ci sarebbe anche l'Inter che starebbe capendo la possibilità di poter intavolare una trattativa.

La corsa per arrivare all'attaccante, però, non sarà per nulla semplice perchè, all'interno del suo contratto, il giocatore ha una clausola risolutoria che ammonta a 150 milioni di euro, ma la società portoghese è disposta a trattare per cifre che, però, siano superiori ai 60 milioni di euro. Un obiettivo non semplice per la squadra nerazzurra la quale, però, ha l'esigenza di acquistare un attaccante con determinate caratteristiche e che sia anche giovane da poter affiancare ad Edin Dzeko.

Vedremo se davvero Beppe Marotta e Piero Ausilio riusciranno ad affondare il colpo oppure se quella dell'attaccante uruguayano rimarrà soltanto una meravigliosa suggestione di mercato. Sicuramente il giocatore ha intenzione di stupire ancora come in questa stagione e dalla prossima estate vorrà prendere la decisione migliore per il suo futuro, in modo tale che il suo talento possa essere valorizzato al massimo. L'Inter ci prova, ma le cifre sono elevatissime e il prezzo è alle stelle per un talento che, soprattutto nelle notti di Champions League, ha fatto innamorare tantissimi addetti ai lavori con i suoi gol e le sue prestazioni di altissimo livello.