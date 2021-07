Mercato Inter, dal Liverpool il nuovo esterno sinistro?

L'Inter ha in mente un nome nuovo per la fascia sinistra nella prossima estate, in modo da dare ad Inzaghi una valida alternativa

In vista della prossima stagione Marotta e Ausilio stanno pianificando il mercato in tale da regalare a Simone Inzaghi anche una soluzione sulla corsia sinistra che possa dare un valido contributo. Ecco perchè, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, il nome di Konstantinos Tsimakas può rivelarsi buono per il neo allenatore nerazzurro. Infatti, il terzino del Liverpool, dopo aver fatto vedere il suo valore in Grecia, è rimasto chiuso da Robertson al Liverpool, dopo essere stato cercato anche dal Napoli nelle passate sessioni di mercato.