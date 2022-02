Mercato Inter, dal Cile: l'indiscrezione sorprendente su Conte e Vidal

Inter, Arturo Vidal potrebbe ritrovare Antonio Conte.

Secondo il quotidiano cileno La Tercera, il tecnico leccese, attualmente allenatore del Tottenham, avrebbe contattato l’entourage di Arturo Vidal per discutere di un suo eventuale trasferimento a Londra. Il tecnico pugliese, nella sua carriera, ha già allenato Vidal per ben due volte: la prima volta nella Juventus (2011-2014) e la seconda nell’Inter (2020-2021) fortemente cercato già nel suo primo anno da allenatore dell’Inter.

Arturo Vidal non sarebbe pienamente soddisfatto del minutaggio che Simone Inzaghi gli sta garantendo: in questa stagione ha collezionato 16 presenze, tra cui 2 da titolare e 14 da subentrato segnando 2 gol. Il contratto con l’Inter è in scadenza a giugno 2023 ma l’Inter può separarsene dandogli 4 milioni. Il quotidiano cileno scrive “Arturo Vidal ha già le valigie pronte per lasciare Milano. Le stagioni all’Inter non sono state come Vidal si aspettava e la decisione di partire dopo il 30 giugno è praticamente presa”.

Vidal ha offerte anche da Galatasaray e Marsiglia ma la sua volontà è quella di giocare in Premier League e sembra che in questo caso il suo sogno possa realizzarsi.

La partenza di Arturo Vidal aprirà molti scenari anche all’interno del mercato nerazzurro, con Marotta che deve farsi trovare pronto a prendere il sostituto. Nelle ultime settimane si è parlato di un forte interessamento per il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, che sarebbe vicino all’Inter insieme al suo compagno Gianluca Scamacca. Ma Frattesi non è l’unico nome che Beppe Marotta ha segnato sulla sua lista. Ricordiamo che ha sempre una corsia preferenziale per i colpi a parametro zero e non ci stupirebbe un possibile colpo a sorpresa anche a centrocampo.