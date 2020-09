Mercato Inter, Daily Mail: "Per Alli c'è anche l'Inter"

Dele Alli è sul mercato. Dopo anni da talento promettente, ora il centrocampista inglese è arrivato ad un bivio. Il giocatore non sembra più rientrare nei piani di Josè Mourinho, a maggior ragione dopo il ritorno di Bale dal Real Madrid. Gli Spurs aprono ad una cessione in prestito e tra i tanti club in lizza, sempre secondo il Daily Mail, ci sarebbe l'Inter.

“Il club ha già espresso il desiderio di prendere Alli prima della deadline di mercato mentre continua la sua ricostruzione sotto la guida Antonio Conte. Nonostante giochi una posizione simile ad Eriksen, Alli e il danese hanno formato una coppia devastante a Londra con Mauricio Pochettino e una reunion con Chris potrebbe essere troppo bella”, si può leggere tra le pagine del tabloid britannico.

Il Tottenham vorrebbe trattenere il giocatore e vuole che lotti per una maglia in squadra, ma le parole di Mourinho non sembrano andare in queste dichiarazioni. Sono attesi sviluppi.