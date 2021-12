Mercato Inter, da un Alvarez all'altro: i nerazzurri sul gioiello uruguagio

Mercato Inter: i nerazzurri in pressing per Agustin Alvarez del Penarol.

Come detto in questi giorni da più parti, il vice direttore sportivo della società nerazzurra, Dario Baccin, cosa confermata anche dal vice presidente Javier Zanetti, si trova in Sudamerica per visionare e sondare i migliori talenti in Brasile, Argentina e Uruguay. Il piatto principale riguarda sicuramente Julian Alvarez del River Plate, ma ci sono anche altri giocatori che interessano e che vengono monitorati con molta attenzione per provare, successivamente, ad imbastire una trattativa.

Tra questi, come detto, anche un altro Alvarez, Agustin, anche lui attaccante, un anno più piccolo di Julian (è un 2001) e gioca in Uruguay con la maglia del Penarol. Secondo quanto riportato da parte di Gianluca Di Marzio, ci sarebbe già stato un incontro tra gli agenti del giocatore e la società nerazzurra nella giornata di mercoledì. Nulla di concreto, solo i primi sondaggi per capire intenzioni e fattibilità della trattativa. Sul giocatore anche gli occhi della Fiorentina, che ha avuto un meeting con gli agenti nella giornata di giovedì, ed il Milan che, invece, li ha incontrati oggi.

Vedremo se questa missione in Sudamerica porterà dei nuovi talenti come lo è stato Lautaro Martinez in passato. Intanto l'Inter cerca di capire se ci sono possibilità per l'affare incontrando gli agenti dopo dei responsi positivi per Agustin Alvarez. Giocatori interessanti che potrebbero essere presi a prezzi relativamente bassi, con l'obiettivo di diminuire il monte ingaggi e di ringiovanire la rosa, nel rispetto della spending review ordinata dal presidente Steven Zhang, per riportare il bilancio dell'Inter in condizioni positive.