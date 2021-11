Mercato Inter, da Raspadori a Nandez: l'analisi dei movimenti di gennaio

Mercato Inter: la società è già a lavoro per portare nuovi rinforzi alla corte del tecnico interista.

A poco meno di un mese e mezzo dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, l'Inter ha le idee chiare. Oggi, sabato 13 novembre, la Gazzetta dello Sport analizza i movimenti nerazzurri in vista di gennaio. La squadra di Inzaghi fino ad ora si è dimostrata una squadra completa e soprattutto capace di andare in gol con più uomini. Dunque non solo Lautaro e Dzeko (qui gli aggiornamenti sul suo infortunio) ma soprattutto una rosa profonda. Marotta e Ausilio stanno lavorando per coprire gli unici "nei" dei Campioni d'Italia. Se in difesa, al momento la squadra è coperta, a centrocampo manca ancora qualcosa. Il nome che circola ormai da mesi è quello di Nahitan Nandez.

Il centrocampista del Cagliari è stato vicinissimo all'Inter già in estate ed ora può tornare in auge nel mercato invernale. Ad oggi però dove giocherebbe? A destra ci sono già Darmian e Dumfries dunque prendere Nandez e spostarlo a destra sarebbe una bocciatura per l'olandese. In mezzo però visti gli inamovibili Barella e Brozovic resta un solo posto e ci sono già Vidal, Calhanoglu, Vecino e Gagliardini. Dunque ad oggi l'ex Boca non sembra indispensabile. Stesso discorso in attacco, l'Inter dispone di quattro attaccanti: Dzeko, Lautaro, Correa e Sanchez. Un quinto attaccante sarebbe di troppo, ma il mal di pancia di Alexis Sanchez potrebbe creare nuovi scenari. Un addio del cileno aprirebbe le porte ad un nuovo bomber. Su tutti, Giacomo Raspadori.

Interista dalla nascita e soprattutto giocatore che piace tanto ad Inzaghi, è nel mirino dei nerazzurri da settimane. C'è però da trovare l'intesa col Sassuolo che, come svelato dalla Gazzetta, chiede 40 milioni e al momento non accetta contropartite. Insomma, il mese di gennaio si prospetta rovente, con l'Inter pronta a intevenire sul mercato. Nel frattempo però c'è da fare i conti con le nuove voci sulla trattativa con PIF.