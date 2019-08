Mercato Inter, da Manchester un altro arrivo? Il giocatore vuole l'Italia

In casa Manchester United si prepara un altro addio. Matteo Darmian è in uscita dai Red Devils. Il terzino destro vuole tornare in Italia .

Nicolò Schira de 'La Gazzetta dello Sport' ha aggiornato la situazione. Questo il suo tweet: "Matteo Darmian ha chiesto il trasferimento dal Manchester United. Vuole tornare in Italia. Juventus, Fiorentina e Inter sono interessate a lui".

Dopo Lukaku e Sanchez arriverà un altro giocatore del Manchester United? Soluzione difficile, visto che a destra l'Inter ha Candreva e Lazaro e un altro arrivo in quella zona di campo sembra improbabile.