Mercato Inter: da Lukaku la spallata decisiva, rottura totale con lo United

Secondo Sky Sport, Romelo Lukaku in queste ore sta dando lo scossone decisivo al Manchester United per la chiusura della vicenda di mercato che lo riguarda. Il belga doveva rientrare in Inghilterra oggi per la ripresa dei lavori in vista dell’inizio della Premier ma la sua scelta è stata quella di restare ad allenarsi con l’Anderlecht.

Il segnale che Lukaku lancia allo United è chiarissimo: è rottura totale, fino alla definizione della trattativa con l’Inter o la Juventus. Dopo il rifiuto di Dybala di trasferirsi oltre manica, il club bianconero sembra essere fuori dalla partita, mentre l’Inter si fa forza del suo accordo con il giocatore e delle ore che passano.

Meno di 48 e poi il mercato inglese in entrata chiuderà i battenti. A quel punto la società nerazzurra potrebbe restare l’unica opzione con la propria offerta di 70 milioni di euro rispetto agli 83 richiesti dal club inglese. Ma niente vieta, a quel punto, che la trattativa possa proseguire anche nei giorni successivi.