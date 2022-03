Mercato Inter, da Lukaku a Scamacca: Biasin dice tutto

Mercato Inter, Biasin parla degli obiettivi in attacco dei nerazzurri.

Il giornalista molto esperto delle cose di casa Inter, è intervenuto sul canale Twitch del sito tematico Calciomercato.it, affrontando vari temi, tra cui quello dei possibili innesti in avanti, in vista dell'estate, da parte della squadra nerazzurra. Infatti, nel corso delle ultime settimane, sono usciti tantissimi nomi, ma due in particolare hanno stuzzicato la fantasia del tifoso interista, ossia Gianluca Scamacce del Sassuolo e l'eventuale clamoroso ritorno di Romelu Lukaku, passato al Chelsea solo la scorsa estate.

Proprio quest'ultimo non sta vivendo la sua migliore annata ed è già pentito di aver lasciato Milano, tanto che la sua volontà sarebbe quella di tornare all'Inter. Ma secondo Biasin un ritorno è impossibile e lo sarebbe anche nel caso in cui il giocatore decidesse di ridursi sensibilmente l'ingaggio, perchè l'operazione fatta dalla dirigenza nerazzurra, col senno del poi, in termini economici, è stata grandiosa, ragione per cui non si vuole fare un passo indietro in tal senso e lasciare le cose come sono.

Per questo, lo stesso Biasin, ha parlato di una sua preferenza per Gianluca Scamacca, su cui, da tempo, l'Inter ha messo gli occhi e per cui ci sono dei discorsi con la società neroverde capeggiata da Giovanni Carnevali, per trovare la quadra corretta nella formula - anche se ultimamente il Milan si è fatta viva in maniera insistente. Per il giornalista, infatti, quello di Scamacca sarebbe un profilo giovane che potrebbe migliorare tanto in nerazzurro. Vedremo cosa accadrà, quel che sembra certo è che i desideri di Lukaku non sembrano destinati a realizzarsi.