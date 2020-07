Mercato Inter, da Londra si tenta il doppio colpo Palmieri-Ndombele

Con Achraf Hakimi già ufficializzato e Sandro Tonali che può essere a Milano già settimana prossima, l'Inter inizia a studiare i prossimi colpi sul mercato. L'esterno marocchino andrebbe a ricoprire il ruolo di esterno destro.

Per quanto concerne la corsia invece, il club di Via della Liberazione continua a mantenere i contatti vivi col Chelsea per Emerson Palmieri. I Blues valutano l'italo-brasiliano non meno di 30 milioni di euro, ma con un assegno non superiore ai 20 milioni di euro l'affare può andare in porto.

Discorso diverso invece per Tanguy Ndombele. Il classe '96 piace molto, ma essendo stato pagato dal Tottenham 60 milioni di euro solo un anno fa, ad oggi l'unico modo per vedere il francese in nerazzurro sarebbe quello di scambiarlo con Milan Skriniar che verrebbe valutato altrettanto. Lo riferisce Sportmediaset.