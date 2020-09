Mercato Inter, da Di Marzio la conferma, Borja Valero saluta

Non è ancora ufficiale me l'affare è fatto secondo Gianluca Di Marzio. Dai microfoni di Sky Calcio mercato l'Originale il giornalista ha confermato poco fa che Borja Valero tornerà a Firenze come era suo desiderio. La Fiorentina avrebbe chiuso con il Verona la cessione di Benassi e dunque per la società viola si apre lo spazio per il ritorno del "Sindaco" che tanti rimpianti aveva lasciato quando Luciano Spalletti lo aveva voluto nella sua prima stagione in nerazzurro.

Borja sveste la maglia nerazzurra indossata un centinaio di volte tra campionato e coppe e lascia ai tifosi il ricordo di un giocatore di intelligenza calcistica raffinata e di persona di grande correttezza. Lo spagnolo, svincolato dopo la chiusura del suo rapporto contrattuale con l'Inter, ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina con la quale firmerà un contratto per un anno.