Mercato Inter: da Conte alla scelta di Marotta. La rivelazione su Giroud

Mercato Inter, Olivier Giroud sarebbe potuto arrivare in nerazzurro.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano all'interno del suo 'The Here We Go Podcast', in passato le strade della società nerazzurra e dell'attaccante della nazionale francese si sarebbero potute incontrare. Tanti mesi di interessamento, ma poi nulla di fatto. Una richiesta che era stata fatta da Antonio Conte, che lo aveva già allenato nella sua esperienza al Chelsea, ma che non è stata esaudita dalla società che ha preso altre decisioni in sede di calciomercato.

Poi, la scorsa estate, l'interesse del Milan, e l'arrivo a Milano, nell'altra sponda del Naviglio, per una cifra inferiore ai 2 milioni di euro. Il resto è storia, con la doppietta nel derby che ha, di fatto, riaperto il discorso scudetto e che ha condannato l'Inter alla seconda sconfitta della stagione. Insomma, non è stato destino che le strade professionali delle due parti dovessero incontrarsi dopo un lungo rincorrersi e dopo essere stati molto vicini tra loro.

Ora Giroud è un avversario nella lotta al tricolore e l'Inter ha deciso di acquistare altri attaccanti. Intanto, oggi, ci sarà una partita di fondamentale importanza, soprattutto alla luce della sconfitta nel derby, e che potrebbe dire molto in ottica scudetto. Napoli-Inter sarà una gara molto complicata per la squadra di Simone Inzaghi, visto che gli uomini di Luciano Spalletti sono in un ottimo stato di forma e mentale e che anche dal punto di vista dei risultati stanno avendo una grande continuità. Tanti rischi per i nerazzurri che, questa volta, non possono sbagliare un altro scontro diretto.