Mercato Inter, da Brozovic a Perisic: la situazione rinnovi. Le ultime

Mercato Inter, restano in ballo i rinnovi di Brozovic, Perisic e Handanovic.

I tre calciatori nerazzurri sono in scadenza di contratto il prossimo giugno, ma la società nerazzurra sta programmando degli incontri con i rispettivi entourage per provare a trovare un accordo per altre stagioni. Per quanto riguarda il rinnovi del centrocampista croato, secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, le parti sono vicine a trovare una quadra, ma l'accordo definitivo ancora non è arrivato ed è necessario lavorare ancora su questo punto.

Per quanto concerne Perisic e Handanovic, invece, nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro con gli agenti dei calciatori e la dirigenza nerazzurra tutta avrebbe manifestato la propria volontà di andare avanti ancora con loro. Per il portiere sloveno ci sarebbe la possibilità di giocarsi il posto da titolare con il futuro acquisto, Andrè Onana, mentre per quanto riguarda l'esterno, l'Inter vorrebbe costruire una corsia mancina di tutto rispetto, visto che a gennaio, da quel lato, è stato acquistato anche Robin Gosens.

Insomma, grandi manovre in ottica rinnovi, ma ancora nulla di fatto. Le prossime settimane saranno importanti non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sul fronte consolidamento della rosa, magari mantenendo dei giocatori che hanno portato la squadra al ritorno alla vittoria dello scudetto e della Supercoppa. La dirigenza è fiduciosa, ma il tempo stringe e, soprattutto per Brozovic, le offerte dall'estero non mancano. Adesso si entra nei giorni caldi e l'Inter, per questi giocatori, dovrà necessariamente trovare una quadra perchè sostituirli sarebbe pressocchè impossibile.