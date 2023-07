Mercato Inter, da Balogun al futuro di Correa: spunta una nuova ipotesi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 30/07/2023

Mercato Inter entrato nel vivo. Secondo le informazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, se Samardzic riuscirà a completare la costruzione del centrocampo dell’Inter, l’attenzione della società nerazzurra si sposterà sull’attacco. Con l’abbandono della pista Morata, Balogun rimane la priorità per l’Inter.

Nel corso dei prossimi giorni, Marotta ed Ausilio potrebbero avanzare la prima proposta ufficiale all’Arsenal per Balogun, cercando di negoziare al ribasso la cifra richiesta dai Gunners, che ammonta a 40 milioni di euro. Tuttavia, il reparto offensivo dell’Inter potrebbe subire ulteriori cambiamenti.

Mercato Inter, piace Balogun: può partire Correa

Oltre all’acquisto di Balogun, un’altra punta potrebbe presto unirsi a Lautaro Martinez e Thuram. Questa ipotesi diventerebbe realizzabile solo se l’Inter ricevesse un’offerta adeguata per Joaquin Correa, attualmente richiesto da un club dell’Arabia Saudita. Qualora l’argentino decidesse di trasferirsi verso il Medio Oriente, l’Inter si troverebbe nella necessità di aggiungere due nuovi elementi nel reparto offensivo.

Il tecnico Inzaghi ha specificamente richiesto un centravanti di peso per completare il quartetto d’attacco. Il mercato dell’Inter si preannuncia quindi ricco di sviluppi nel reparto offensivo, mentre il completamento del centrocampo rappresenta un passo importante per la squadra nerazzurra in vista della nuova stagione. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e quali nuovi volti verranno aggiunti per rinforzare l’attacco dell’Inter.