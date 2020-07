Mercato Inter, Cunha sempre più lontano. L’Herta non vuole cederlo

Il futuro di Matheus Cunha dovrebbe essere ancora con la maglia dell’Herta Berlino. Secondo quanto riportato da Sky Sport.Uk, il club tedesco riterrebbe il giocatore incedibile e avrebbe deciso di trattenerlo anche per la prossima stagione. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un rinforzo offensivo per la saranno costretti a virare su un altro giocatore.

Il centravanti brasiliano è stato acquistato lo scorso gennaio per 18 milioni di euro dal Lipsia ed è definitivamente esploso in questo finale di stagione. A distanza di soli sei mesi, il valore del classe ‘99 è più che raddoppiato. L’Herta Berlino lo valuterebbe almeno 50 milioni di euro e vorrebbe puntare su di lui anche per il futuro.

Niente da fare dunque per Inter e Paris Saint-Germain che avrebbero tentato un primo approccio nelle scorse settimane. Il club francese avrebbe messo sul piatto anche un'offerta da 30 milioni di euro. Il brasiliano resterà in Germania almeno per un'altra stagione per completare il suo percorso di crescita e tentare il definitivo salto di qualità.