Mercato Inter, colpo a sorpresa di Marotta, Cuadrado è nerazzurro, tifosi in rivolta

di Redazione, pubblicato il: 17/07/2023

(Mercato Inter) Non bastava il caso Lukaku ad infiammare il week end. Arriva in queste ore la notizia di un colpo di mercato clamoroso dello staff nerazzurro. Con un blitz nelle ultime ore Marotta e Ausilio hanno portato all’Inter Juan Cuadrado, svincolato dalla Juventus. Uscito Bellanova la rosa nerazzurra mancava di un esterno destro che potesse intercambiarsi con Dumfries. Da quanto si apprende dalla Gazzetta dello Sport il colombiano arriva per una esplicita richiesta di mister Inzaghi convinto della sua importanza nel 3-5-2. Cuadrardo sarà a Milano nelle prossime ore per le pratiche burocratiche, le visite e la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per un anno a 2,5 milioni di euro.

L’ex juventino è sempre stato al centro di furiose polemiche con i giocatori ed i tifosi nerazzurri. Le sue liti con Perisic, il rigore inventato da Calvarese per un suo fallo sull’esterno croato nell’anno dello scudetto, lo scontro fisico con Handanovic pochi mesi fa restano nella memoria di tutti.

Un arrivo non condiviso dalla stragrande maggioranza dei tifosi nerazzurri e anche dalla Curva Nord che ha già annunciato una manifestazione di protesta sotto la sede nerazzurra.