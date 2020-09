Mercato Inter: cresce l'ottimismo per Vidal, contratto pronto per Kolarov

Le parole di Ausilio di ieri hanno attivato una girandola di commenti sui social. La strategia dell'Inter è chiarissima: vendere per comprare, con le cessioni che saranno determinanti per poi reinvestire in alcune operazioni. Fabrizio Romano, su calciomercato.com, fa il punto in casa nerazzurra su alcuni affari. Vidal e Kolarov i nomi caldi, col difensore ormai pronto a vestire la maglia interista. Per il cileno? Trattativa fattibile, con l'agente che lavora per far approdare l'ex Juve sotto i riflettori di San Siro ritrovando Antonio Conte come tecnico. Contatti sempre costanti, con un intesa biennale gradita dal calciatore.



Ecco quanto affermato dal noto cronista di calciomercato: "Di certo, Ausilio è stato oggettivo e non ha parlato di scudetto perché l'Inter è tutta allineata dai dirigenti fino a Conte anche sul piano della comunicazione degli obiettivi. Con un mercato così c'è da essere attenti, astuti, cauti. Non è un caso che chi guadagna oltre 8 milioni e costa oltre 60 milioni di cartellino come N'Golo Kanté venga definito un "obiettivo impossibile" dal ds nerazzurro, a meno di colpi di scena non previsti.



I colpi intanto sono in arrivo perché Aleksandar Kolarov è praticamente dell'Inter, firmerà per un anno più opzione e i contratti sono in via di preparazione. Ma la novità è che si sta sbloccando anche l'affare Vidal: l'accordo di uscita col Barça è più vicino, l'agente Felicevich ci sta lavorando con sensazioni positive, l'Inter è pronta a proporre un nuovo accordo di durata biennale che il cileno gradisce. Conte lo aspetta, presto molto probabilmente lo avrà con sé".