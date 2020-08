Mercato Inter - Cragno nel mirino: Nainggolan più soldi per chiudere

L'edizione online del Corriere dello Sport riporta importanti novità sul mercato dell'Inter, il quale potrebbe vedere l'innesto di un vice Handanovic nella prossima stagione. La dirigenza nerazzurra infatti non ha dimenticato il periodo invernale con lo sloveno infortunato, nel quale sono emerse tutte le problematiche del non avere un vero vice in rosa.

Secondo la testata romana, Beppe Marotta starebbe lavorando ad un possibile scambio con il Cagliari che coinvolgerebbe il portiere Cragno e Nainggolan, in prestito alla squadra sarda in questa stagione. La squadra rossoblù valuta il portiere non meno di 25 milioni di euro, quindi l'affare non sarebbe alla pari.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter dovrebbe mettere sul piatto una cifra di circa 12 milioni di euro, più il il cartellino del ninja. I prossimi giorni potrebbero portare novità su questa pista di mercato.