Mercato Inter, cosa serve per rimpiazzare al meglio Hakimi

L'Inter e Achraf Hakimi sono ai saluti. Un fattore che probabilmente non fa piacere a nessuna delle due parti, eccezion fatta per il PSG che si prepara ad accaparrarsi le prestazioni sportive del marocchino. Il club nerazzurro si separerà dal classe 1998 appena un anno dopo averlo acquistato dal Real Madrid, costretta da una crisi pandemica senza precedenti e vede dunque la squadra milanese doversi privare di uno degli esterni più forti in circolazione.

Con Hakimi andranno via dal capoluogo lombardo 7 gol e 8 assist, per questo motivo la dirigenza di Via della Liberazione è alla ricerca di un profilo capace di sottoporre al reparto avanzato interista altrettanta assistenza.

Ed è così dunque che secondo la redazione di calciomercato.com entrano in scena i nomi di Manuel Lazzari, Davide Zappacosta, Emerson Royal, Filip Kostic ed Emerson Palmieri. Insomma, tutti nomi qualitativamente parlando qualche gradito sotto di Hakimi ma che a Milano potrebbero ugualmente portare una ventata d'aria fresca.