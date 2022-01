Mercato Inter, cosa manca per il rinnovo di Brozovic

Mercato Inter, ancora pochi dettagli e poi sarà annunciato il rinnovo di Brozovic.

Questo è quanto è stato riportato da Fabrizio Romano all'interno del suo 'The Here We Go Podcast Ita'. Una trattativa che parte da lontano e per cui ci sono stati parecchi incontri con l'entourage del giocatore, ma che, pare, finalmente, vedere la corsa finale. Secondo l'esperto di mercato, infatti, non ci dovrebbero essere problemi, anche se manca ancora qualcosa, ragion per cui non c'è stato alcun annuncio post-Supercoppa come tanti avevano sostenuto negli scorsi giorni.

L'Inter, però, blinda uno dei suoi gioielli più luminosi e si ritroverà ad avere in squadra uno dei leader tecnici che hanno fatto le fortune per la vittoria dello scudetto e della Supercoppa Italiana. E' solo questione di tempo, ma Brozovic sarà ancora un giocatore dell'Inter fino al 2026. Intanto, però, la dirigenza nerazzurra si guarda intorno e programma gli innesti da fare in estate per poter potenziare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, in modo da tenere un livello molto competitivo.

Per questo, i nomi che si fanno, sono quelli di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca del Sassuolo, senza dimenticare i ballottaggi per la corsia di sinistra con Kostic, Bansebaini e Gosens che vengono costantemente monitorati. Insomma, l'Inter vuole fare le cose in grande anche per il prossimo anno e Marotta e Ausilio sono pronti a rinforzare una squadra che ha già una base ottima e con un Marcelo Brozovic in più che, come dimostrato in queste ultime stagioni, sta facendo davvero la differenza.