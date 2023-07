Mercato Inter, cosa fare con Correa? Intanto il giocatore prende una decisione sul futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/07/2023

Mercato Inter, Joaquin Correa prende una decisione sul suo futuro. In queste ore, per il mercato nerazzurro, sono ore convulse dopo quanto accaduto nell’affare Lukaku. L’attaccante belga, dopo aver giurato amore ai nerazzurri ed essersi speso per ritornare nuovamente a Milano nella prossima stagione, ha cambiato idea e ha deciso di ascoltare la ricca offerta della Juventus. I bianconeri, affonderanno il colpo su di lui non appena si chiuderà la cessione di Vlahovic.

Oltre a non poter più contare sull’apporto di Lukaku, la società nerazzurra deve pensare anche a ultimare la cessione di Onana per poter finanziare il mercato. Il portiere camerunese, infatti, è molto vicino a passare al Manchester United e queste potrebbero essere ore decisive.

Un altro giocatore di cui si è parlato poco, ma che la società nerazzurra cederebbe molto volentieri, è il Tucu Correa. L’attaccante argentino, da quando è arrivato a vestire la maglia dell’Inter, ha completamente deluso le aspettative che si avevano su di lui e non ha ripagato la cifra che è stata investita per portarlo a Milano. Ecco perchè, anche se è complicato, la dirigenza di viale della Liberazione vorrebbe cederlo.

Intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sportitalia, proprio su Correa si apre uno spiraglio. Infatti, ad avviso dell’emittente, l’ex Lazio, per la prima volta, avrebbe aperto agli interessamenti ricevuti dall’Arabia Saudita. Nulla che possa far pensare ad una partenza imminente, che rimane complicata, ma di sicuro questa apertura rimane una novità importante. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno ulteriori sviluppi.